نقيب محامين المنيا: الإقبال ضعيف على الصناديق لعدم وجود مرشح من أبناء المحافظة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

شهدت صناديق انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام إقبالاً ضعيفاً في محافظة المنيا، اليوم الأحد، رغم فتح باب الاقتراع منذ التاسعة صباحاً.

وقال علاء حسن نقيب محامين المنيا، إن العملية الانتخابية تتم بمنتهى الهدوء منذ صباح اليوم، داخل 11 مقراً انتخابياً، من بينهم 3 مقرات بمقر النقابة الفرعية ببندر المنيا، مخصصة لمحامين مركز وبندر المنيا، و8 لجان بجميع مراكز المحافظة.

أضاف حسن لـ"الخليج 365" أن اللجان تشهد إقبالاً ضعيفاً للغاية منذ صباح اليوم، بسبب عدم وجود أي مرشح من أبناء المحافظة، الأمر الذي انعكس على ضعف الإقبال على الصناديق، التي تستمر في استقبال الناخبين حتى الخامسة مساءً.

يتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الإنتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.