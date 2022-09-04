صور.. إقبال محدود على انتخابات نقيب المحامين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد انتخابات نقيب المحامين، بلجان محافظة البحيرة، والتي تجرى اليوم الأحد، إقبال محدود من أعضاء الجمعية العمومية، الذين يحق لهم التصويت.

يتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التى أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائى على الانتخابات.

وتشمل قائمة المرشحين كل من: "أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، وعبد الحليم علام عبدالحليم علام، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، ومحمد رجب أحمد البرديسي، وفرج عاشور محمود محمد، وأسامة درويش أحمد سنة، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وشادي طلعت إبراهيم سليمان، وأحمد علي إبراهيم جمعة، وعلي محمد فتوح حسين، وأحمد سعيد محمد علي حلاوة، والسيد أحمد السيد أبوالعينين، وفؤاد سعد فؤاد سعد، وياسر عبداللاه محمد بخيت، ومنشاوي غانم محمد جابر، وعبد الحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، وساهر محمد إبراهيم علوان، وخالد كمال حافظ محمد حافظ".

وبدأت عمليات التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، بإشراف المستشار حنفي محمود، والمستشار هلال الفوال، نائبا رئيس هيئة قضايا الدولة، وتغلق الصناديق فى تمام الخامسة مساءً.

وصرح عبد المنعم عودة نقيب محامي شمال البحيرة إن عدد المصوتين حتى فترة الراحة بلغ 2500 محام، بنسبة حضور 19% من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وأشار إلى انتظام العملية الانتخابية في هدوء.