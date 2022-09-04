تحذير أممي: هدوء هش يسود العاصمة الليبية

اسماعيل عبد الحي - أعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن خشيتها من تجدّد أعمال العنف في ليبيا حيث "لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم" نحو إجراء الانتخابات.

وقالت ديكارلو "على الرّغم من جهودنا المستمرّة، لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم نحو التوصّل إلى توافق على إطار دستوري للانتخابات".

وأضافت أنّ هذا "المأزق" يشكّل "تهديداً متزايداً للأمن في طرابلس ومحيطها، وربّما لجميع الليبيين"، وهو تهديد "تحقّق" قبل أيام قليلة.

وتعليقاً على جولة العنف التي تشهدها العاصمة الليبية ، قالت ديكارلو "يبدو أنّها كانت محاولة جديدة من قبل القوات الموالية لباشاغا لدخول العاصمة من الشرق"، مشيرة إلى أنّ هذه المحاولة "صدّتها" القوات الموالية للدبيبة.

وأضافت أنّه منذ انتهت تلك الاشتباكات "لا يزال الوضع متوتّراً ومتقلّباً" في العاصمة، مشيرة إلى "هدوء هشّ يسود طرابلس ويصعب التكهّن بمدى استمراره".

وأعربت المسؤولة الأممية عن خشيتها من أن تكون الأعمال "الانتقامية" والإيقافات التي أُعلن عنها سبباً لاندلاع "اشتباكات مسلّحة" جديدة.

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