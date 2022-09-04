انت الان تتابع خبر مصرف حكومي يطلق وجبة سلف جديدة لهذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلفة كردت كارد (٥) اضعاف الراتب للموظفين و(٣) اضعاف الراتب لمنتسبي القوات الأمنية"، مبيناً أن "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار للموظفين وبواقع خمسة ملايين كحد اعلى".



واوضح انه "بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد والحصول على المبلغ المذكور ويبقى مدور تحت اليد الى سن التقاعد".

