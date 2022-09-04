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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، بالعاصمة القاهرة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية السعودي بالقاهرة

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الوزير فيصل بن فرحان نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس المصري "الخصوصية الاستراتيجية" التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

من جانبه شدد الوزير السعودي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما، على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي سياق منفصل تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.



وتحت عنوان "تطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة السفن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي وجه بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد، لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا لمصلحة فئات الصيادين في البحيرات المصرية التي تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعما للصيادين وقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس، جاءت خلال اجتماعه أمس مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بالقناة خلال عام (2021/ 2022).

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة، حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ نحو 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "تدريب بحري مصري ـ أمريكي بنطاق الأسطول الشمالي"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أنه في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي، وذلك باشتراك حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" والفرقاطة "الجلالة" مع المدمرة الأمريكية "يو إس إس ديلبرت دى بلاك".

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة، التي تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة أي تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

وتحت عنوان (صندوق "تحيا مصر" يفتتح مشروعات التنمية المستدامة في سيدي عبد الرحمن).. ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن صندوق "تحيا مصر" نظم احتفالية "نتشارك" بمناسبة افتتاح مشروعات التنمية المستدامة بقرية "سيدي عبد الرحمن" بمركز العلمين في محافظة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وعدد من رجال المال والأعمال من كبار المساهمين في الصندوق.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق "تحيا مصر" نفذ مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن بأكبر شراكة استراتيجية مع شركة إعمار مصر، فضلا عن التعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لضمان تشغيل المشروعات واستدامتها وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات التي وفرتها هذه المشروعات لتوفير "حياة كريمة" لمواطني القرية والوافدين إليها، بالإضافة إلى 28 تابعا لمركز العلمين، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بها.

ونقلت الصحيفة عن تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قوله "إن مشروعات التنمية المستدامة بقرية "سيدي عبد الرحمن" تعد نموذجا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحسين جودة حياة المواطنين الآولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، معربا عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجاري عاما للمجتمع المدني.

وأضاف أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن تم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلا عن تقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "نجاح باهر لحملة الترشيد في بداية تطبيقها.. 15 % توفيرا في استهلاك وقود محطات الكهرباء" نقلت صحيفة "الجمهورية "عن وزارة الكهرباء تأكيدها الوصول بنسبة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في محطات التوليد باعتبارها المستهلك الأول والأكبر للغاز لأكثر من 15 % من المستهدف تحقيقها، وأنه من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 30 % مع انخفاض درجات الحرارة وأحمال الاستهلاك خلال الأشهر القادمة، موضحة أن هناك تجاوبا من مختلف القطاعات لإنجاح الحملة وتوفير الغاز للتصدير لدعم الاقتصاد القومي بالعملات الصعبة دون التأثير على برامج التنمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ونائبه المهندس أسامة عسران، من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي حول الأهداف الأساسية التي يسعى القطاع لتحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على كفاءة المحطات وتوفير الغاز وترشيد استهلاكه بمحطات التوليد ونتائج تطبيق برامج الترشيد في القطاع لتوفير الغاز الطبيعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الكهرباء أوضح أن الوزارة توسعت في الاعتماد على المازوت لتشغيل وحدات الدورة المركبة بدلا من الغاز وهي مصممة للعمل بهذا الوقود مع تطبيق أشد الاشتراطات البيئية لمنع أية انبعاثات ملوثة للبيئة لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من إنتاج معامل التكرير من المازوت خاصة وأن محطات توليد الكهرباء هي المستهلك الأكبر للغاز ويمكنها توفير أكثر من 15 % التي أقرها مجلس الوزراء للترشيد دون أية تأثيرات على البيئة أو مكونات محطات التوليد.

وفي شأن آخر وتحت عنوان "تعزيز سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، نقلت صحيفة "الأخبار" كلمة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ختام ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، والتي أكد خلالها، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم، والتعاون والتنسيق فيما بينها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على نحو من شأنه التصدي الفعال للجرائم المالية.

وأوضح خليل التطور المستمر في الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة في ضوء التطور الرقمي المتزايد الذي يشهده العالم وما تبعه من ظهور العديد من التقنيات المتطورة وزاد من درجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم، والآليات المتبعة لإخفاء متحصلاتهم الإجرامية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "استمرار تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق حتى الأربعاء"، أوضحت صحيفة "الأخبار"، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات شهدت أمس إقبالا متوسطا من طلاب الثانوية على تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا في أول أيام المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والتي تضم نحو 66 ألفا من الناجحين بالدور الأول بحد أدنى 50%، إضافة إلى 138 ألفا و475 من الناجحين في الدور الثاني.. مشيرة إلى استمرار تسجيل الرغبات حتى يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، تأكيده، أن موقع التنسيق بدأ في تلقي رغبات باقي الناجحين في الدور الأول، بينما لم يتمكن الناجحون في امتحانات الدور الثاني من تسجيل رغباتهم حتى الآن لعدم استلامهم شهادة النجاح التي تتضمن الرقم السري.. موضحا أن موقع التنسيق سيظل متاحا أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم بمجرد استلام شهادات النجاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب القبول بالجامعات الأهلية المصرية الأربع "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة"، أعلن استمرار فتح باب التقدم للالتحاق ببعض البرامج المتميزة حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي أو العام السابق.

وفي صحيفة "الشروق"، وتحت عنوان "غدا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يحسم أسماء مقرري اللجان"، ذكرت الصحيفة أن أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني، قالوا إن اجتماع المجلس غدا سيحسم أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.

ونقلت الصحيفة عن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قوله، إن هناك عدة ثوابت خاصة بالحوار الوطني، الثابت الأول أن الحوار حتى هذه اللحظة يشمل معظم، إن لم يكن كل، أطراف الحالة السياسية والمجتمعية المصرية، والحالة الحزبية، ولا يوجد حزب واحد من الأحزاب الشرعية في مصر، التي بلغ عددها 84 حزبا، لا يرغب في المشاركة بالحوار الوطني.

وأضاف أن كل التحالفات ذات الصفة الحزبية التي تعكس مواقف السلطة في مصر التي تصنف نفسها على أنها معارضة أو مؤيدة، تشارك بقوة في الحوار الوطني، ولا يوجد منهم من هو خارج الحوار الوطني، وبالتالي لم ولن نشهد أي خروج من هذه القوى عن الحوار الوطني.

وتحت عنوان "وزير الأوقاف: لن نسمح لأصحاب الفكر المتطرف بإعادة انتاج أنفسهم"، نقلت صحيفة "الشروق" عن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قوله إن الوزارة ماضية في محاربة الفكر المتطرف، وأنها قطعت شوطا كبيرا في التصدي للأفكار المتشددة ومنع غير المؤهلين علميا من اعتلاء منابر المساجد، مشيرا إلى أن مواجهة أي فكر متشدد أو متطرف والعمل على استئصاله خط ثابت للأوقاف لن تحيد عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن جمعة أضاف - في حواره مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "الوزارة لن تسمح لأصحاب هذا الفكر بإعادة إنتاج أنفسهم، وستضرب بيد من حديد على يد أي مسئول بالأوقاف على أي مستوى يقصر في الحفاظ على نقاء المساجد من التطرف والتشدد".

وأوضح أنه إلى جانب ذلك تواجه الوزارة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير الذي تطرحه عبر إصداراتها ومؤلفاتها المنشورة والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المتنوعة، حيث تم إصدار 372 مؤلفا ومترجما في الفكر الوسطي المستنير، منها 103 في قضايا تجديد الفكر الديني.

وأشار جمعة إلى أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي للفكر الوسطي والاجتهاد العصري والحرص على بناء الوعي الرشيد المستنير دينيا ووطنيا للشعب وتبنيه لسياسة التسامح الديني وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام في العالم كله.

وتحت عنوان "تنسيق مصري ــ إفريقي لعرض مبادرة "حياة كريمة" على أبناء القارة"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، التقى مع سفير بعثة الإتحاد الإفريقي بالقاهرة؛ لبحث التعاون في المجالات المشتركة، بحضور عدد من قيادات البعثة والوزارة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية المحلية، تأكيده على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين مصر والاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى حرص العديد من الدول الإفريقية على إيفاد ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية على المستوى الوزاري أو سكرتارية الاتحاد الإفريقي وهو ما يؤكد عمق العلاقات المصرية الإفريقية.

ومن جانبه، تقدم سفير بعثة الاتحاد الإفريقي بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على الاستضافة المصرية الناجحة لاجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

وأعرب سفير البعثة عن سعادته بأن يتم هذا الاجتماع رفيع المستوى بهذا القدر من الأهمية بحضور 25 وزيرا للتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والإصلاح الإداري والخدمات العامة بدول قارة إفريقيا، وينكولي ادياو مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، وسكرتارية الاتحاد وعدد من كبار المسؤولين والخبراء بالدول الإفريقية.

وأكد أن بعثة الاتحاد الإفريقي بالقاهرة تعمل مع وزارة التنمية المحلية لعقد مؤتمر موسع لعرض مبادرة "حياة كريمة"، على أبناء القارة الإفريقية، كما أشاد بحسن إدارة جلسات الاجتماعات بالقاهرة وخاصة الجلسة التي أدارتها مصر وتم خلالها بحث بنود اتفاقية إنشاء المجلس الأعلى للسلطات المحلية كإحدى الإدارات المهمة المرتقبة في الاتحاد الإفريقي.