شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سر فشل انتقال نجم برشلونة إلى آرسنال بالميركاتو المنتهي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن سبب فشل انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إلى آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.



آرسنال حاول ضم فيران توريس قبل غلق القيد الصيفي



وكان آرسنال يرغب في التعاقد مع فيران توريس لاعب البلوجرانا، خلال فترة الميركاتو المنتهي، لتدعيم صفوفه بالموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن برشلونة رفض عرضًا من آرسنال لشراء فيران توريس، مهاجم الفريق الكتالوني، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.



تشافي يرفض رحيل توريس إلى آرسنال



وتابعت: "عرض آرسنال بلغ 26 مليون جنيه إسترليني، ووافقت عليه إدارة برشلونة، لكن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، تمسك باستمرار اللاعب".

وكان توريس انضم إلى برشلونة من مانشستر سيتي في عام 2021 مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مستواه تراجع وأصبح على مقاعد البدلاء.

وأتم البلوجرانا عدة تعاقدات وهم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن وجول كوندي وهيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، بالميركاتو الصيفي المنتهي.

من ناحية أخرى، حقق فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني، فوز كاسح ضد إشبيلية، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب رامون سانشيز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ورفع الفريق الكتالوني بهذا الفوز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد صاحب الصدارة، فيما ظل إشبيلية بالمركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بجدول الترتيب.