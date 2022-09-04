«عدو الدولة».. ترامب يرد بقوة على بايدن في مسقط رأسه

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التصريحات التي أدلى بها جو بايدن مؤخراً، والتي صور فيها سلفه بأنه تهديد للديمقراطية.

وخلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا تمهيداً لانتخابات التجديد النصفي، وصف ترامب بايدن بأنه "عدو الدولة".

وأضاف ترامب أن بايدن وأنصاره الجمهوريين "يمثلون تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا".

وتابع ترامب، في خطابه لمؤيديه، أن بايدن ألقى "الخطاب الأكثر شراسة وبغضًا وتسببًا للانقسام الذي ألقاه رئيس أمريكي على الإطلاق"، مضيفاً: "إنه (بايدن) عدو للدولة".

وواصل الرئيس الأمريكي السابق: "الجمهوريون في حركة MAGA ليسوا من يحاول تقويض ديمقراطيتنا" ، في إشارة إلى حركته "Make America Great Again اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

كما انتقد ترامب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي منزله في فلوريدا.

وقال ترامب إن البحث كان "تحريفا للعدالة"، محذراً من أنه سينتج عنه "رد فعل عنيف لم يره أحد من قبل".

وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر وضوحًا للتهديدات الحقيقية من الحرية الأمريكية أكثر مما كان عليه قبل أسابيع قليلة فقط ، عندما شهدنا واحدة من أكثر انتهاكات السلطة المروعة من قبل أي إدارة في التاريخ الأمريكي".

وكان ترامب قد حضر إلى "ويلكس بار"، البلدة الصغيرة الواقعة بالقرب من سكرانتون، مسقط رأس بايدن، من أجل دعم مرشحين جمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولا سيما محمد أوز، الطبيب الذي أصبح نجماً على الشاشة الصغيرة.

لكن في ولاية بنسلفانيا، التي ستكون أساسية في معركة السيطرة على مجلسي الكونجرس، كان بايدن قد سبق ترامب هذا الأسبوع وهاجمه بشراسة نادرة، متهماً الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، بأنهم يمثلون "تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا".

وأكد بايدن أن زعيم البيت الأبيض السابق، دونالد ترامب، والجمهوريين يمثلون تطرفاً يهدد أسس الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الكثير مما يحدث في البلاد "ليس بالأمر الطبيعي".

وقال بايدن، أمام مؤيديه في فيلادلفيا،: "ليس غالبية الجمهوريين من MAGA"، متابعاً: "ولكن ليس هناك شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويديره ويخيفه دونالد ترامب والجمهوريون من MAGA، وهذا تهديد للديمقراطية."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمثل الجمهوريون دونالد ترامب وMAGA تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا.. إنهم لا يحترمون دستورنا... إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون... وهم لا يدركون إرادة الشعب".

وواصل: "الآن على أمريكا أن تختار أن تمضي قدمًا أو تتراجع، لتكون أمة الأمل والوحدة والتفاؤل، أو أمة الخوف والانقسام والظلام".

وتابع بايدن: "هناك عدد كبير من الأمريكيين من كل المرجعيات والمعتقدات، يرفضون أيديولوجية MAGA المتطرفة أكثر من أولئك الذين يقبلونها".

وأكد الرئيس الأمريكي "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا مطلقا.. لقد رأينا ذلك في هجوم السادس من يناير، هناك الكثير من الشخصيات السياسية التي تتوقع العنف.. هذا ليس ما يجب أن نكون عليه.. لن نسمح بوجود عنف في هذا البلد".

وأضاف: "لا يمكن ان تحب بلدك إلا عندما تفوز فقط، نحن نحترم اختلافاتنا السياسية، ولن أقف أمام نظريات المؤامرة في هذا البلد، ولن أقف مكتوفا أمام رفض حرية التصويت، وأدعو جميع الأمريكيين للانضمام إلي".

وواصل: "لا يمكن للديمقراطية أن تستمر عندما يعتقد أحد الأطراف أن هناك نتيجتين فقط للانتخابات، إما أن يفوزوا أو أن يتعرضوا للغش... وهذا هو المكان الذي يوجد فيه الجمهوريون من MAGA اليوم".

وأكمل: "منذ فترة طويلة قلنا لأنفسنا أن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك الآن. علينا أن ندافع عنها ونحميها وندافع عنها.. لا يمكنك أن تكون مؤيدا للتمرد وأمريكا معا".

واختتم بايدن حديثه قائلاً: "أطلب من الأمريكيين أن يتحدوا للدفاع عن ديمقراطيتنا بغض النظر عن أيديولوجيتك السياسية .. نحن الشعب لن نسمح لأي شخص أو أي شيء بتمزيقنا.. هناك مخاطر من حولنا".