نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالامبور - (د ب أ):

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق – الذي بدأ الشهر الماضي قضاء عقوبة السجن 12 عاما لتورطه في واحدة من أكبر الفضائح المالية في العالم – إنه في حالة صحية مستقرة بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث قوله، في رسالة نصية عبر الهاتف اليوم الأحد، إن عبد الرزاق يخضع لفحوصات طبية، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.

وبعد أيام فقط من سجنه في فضيحة الفساد المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي، قضت المحكمة العليا في البلاد بسجن زوجته روسمة منصور 10 أعوام، وتغريمها 970 مليون رنجيت (216 مليون دولار أمريكي) بعد إدانتها في ثلاثة اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.

ودفعت إدانة عبد الرزاق والحكم عليه بالسجن زعيم الحزب الحاكم – المنظمة الوطنية المتحدة للملايو – إلى حث أعضاء الحزب على دعم مذكرة التماس تسعى للحصول على عفو ملكي من ملك ماليزيا.