الجيش الأوكراني يشن هجوما على قاعدة قيادة روسية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

ذكر الجيش الأوكراني اليوم الأحد أنه شن هجوما على قاعدة قيادة معادية غير محددة، مما أدى إلى تدمير نظام رادار متنقل ومعدات عسكرية أخرى.

كما أبلغ الجيش الأوكراني عن صد هجمات روسية في أماكن مختلفة، بما في ذلك مدينة "باخموت" في إقليم "دونتسك" ومستوطنة "بوكروفسك" القريبة. ولم يكن من الممكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وطبقا للتحديث اليومي لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، فقد تم تسجيل أكثر من 24 غارة جوية من قبل الجيش الروسي، في غضون 24 ساعة. وقال التقرير إن مواقع عسكرية ومدنية تعرضت للقصف، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف التقرير "نظرا لعدم وجود أسلحة عالية الدقة، بدأ العدو في استخدام صواريخ موجهة مضادة للطائرات، عفا عليها الزمن، طراز "إس-300" في الكثير من الأحيان. تم بالفعل إطلاق أكثر من 500 من تلك الصواريخ على أهداف في أوكرانيا".