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الصدر يتعهد بحماية 'علي الشريفي' بعد تجريده من العمامة (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بحماية رجل الدين علي الشريفي بعد تجريده من العمامة.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو الى عدم التعرض لعلي الشريفي بعد تعهده بخلع عمامته وعدم إساءته للحوزة والتزامه بالضوابط الشرعية".

 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أن الشريفي تعرض الى تهديدات بالقتل من مجهولين، بسبب تقبيله لفتاة وهو يرتدي العمامة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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