04 سبتمبر , 2022
العواصف تجتاح شرق أستراليا وتحذيرات من طقس سيء وفيضانات.
أفادت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا اليوم الأحد أنه تم تحذير مناطق من شرق أستراليا من التعرض لطقس سيء وفيضانات وذلك بعد أشهر من الفيضانات العارمة التي شهدها الساحل الشرقي للبلاد.
ولقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم وتم إجلاء عشرات الآلاف بسبب الطقس السيء في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز والذي أدى إلى غمر مراكز المدن بالمياه وجرف المنازل وقطع التيار الكهربائي في آذار.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد تحذيراً من الطقس السيء بسبب هبوب رياح مدمرة في مناطق من جنوب شرق ولاية كوينزلاند قد تبلغ أقصى سرعة لها نحو 100 كيلومتر في الساعة خلال اليوم.
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