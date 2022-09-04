بالفيديو - هدد بصدم طائرته الصغيرة بمركز تجاري في ولاية ميسيسيبي

04 سبتمبر , 2022
هدد بصدم طائرته الصغيرة بمركز تجاري في ولاية ميسيسيبي.
أفاد مسؤولون بأنّ طياراً هدد بصدم طائرته الصغيرة بمبنى مركز «وول مارت» التجاري في ولاية ميسيسيبي الأميركية قد جرى السبت احتجازه بعد هبوطه في أحد الحقول الزراعية.
وقالت كوني ستريكلاند الملحقة بمكتب شريف مقاطعة بنتون لوكالة «فرانس برس» إن الطائرة ذات المحركين من طراز بيتشكرافت التي حلقت لساعات فوق مدينة توبيلو والمنطقة المجاورة هبطت قرابة الساعة 11:25 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
وذكرت شبكة «سي أن أن» أن الطيار الذي عرّف عنه جون كواكا رئيس شرطة توبيلو على أنه كوري واين باترسون من مدينة شانون المجاورة، سوف توجه إليه تهم ارتكاب سرقة كبرى وتوجيه تهديدات إرهابية.
وقال كواكا إن من المرجح أن تكون هناك اتهامات فدرالية إضافية، مشيراً إلى أن الدافع وراء فعلته غير واضح.
وأضاف كواكا أن باترسون عمل لمدة 10 سنوات في شركة «توبيلو للطيران» وتضمنت وظيفته تزويد الطائرات بالوقود، وهو لديه إلمام بالطيران لكن لا يبدو أنه يحمل رخصة طيران.
وتم إخلاء المركز التجاري الكبير ومحطة وقود مجاورة، مع تحذير الناس بضرورة الابتعاد.
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