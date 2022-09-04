شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يعلق على قرار مشاركة بوتين في قمة "G20" في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن كل العوامل، بما في ذلك الجانب الأمني، سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار بشأن حضورالرئيس بوتين قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

الكرملين يعلق على قرار مشاركة بوتين في قمة "G20" في إندونيسيا



وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا، على الرغم من أن هناك دعوة على أعلى مستوى، ونحن ممتنون للبلد المضيف للقمة القادمة (إندونيسيا)، سيتم اتخاذ جميع العوامل بعين الاعتبار، بما في ذلك العوامل الأمنية بالطبع".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه وجه الدعوة رسميا لبوتين لحضور قمة G20 في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك رغم الضغط الغربي المكثف لإقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

كذلك صرح الرئيس الإندونيسي أن الرئيس الروسي، يعتزم حضور القمة المزمع عقدها في نوفمبر القادم بجزيرة بالي.

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من تداعيات فرض مجموعة السبع (G7) سقفا لسعر برميل النفط الروسي، وقال إن الخطوة هذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، خلال حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، أنه إذا فرض الغرب قيودا على سعر النفط الروسي، فإن الخام من روسيا سيتم بيعه إلى الدول التي تعمل وفقا لظروف السوق.

وتابع المسؤول قائلا: "تعلمون أن (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك هو المسؤول عن اتصالات روسيا المتعلقة بالنفط مع "أوبك" و"أوبك+"، وأمس نوفاك صرح بوضوح أن روسيا لن تورد نفطها إلى الدول التي ستنضم إلى مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي".

وقبل ذلك أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن دول مجموعة السبع تتجه نحو وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وذلك من أجل الحد من عائدات الميزانية الروسية "وبالتالي تقليل الدعم المالي للعملية العسكرية في أوكرانيا".

وأمس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن دول مجموعة "أوبك+" وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسي بالأمر السخيف، محذرا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.

وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي على أن بلاده لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التي ستدعم هذه المبادرة.

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر.

الكرملين يعلق على محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني

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وقال المتحدث باسم الكرملين: "الحمد لله أن الهجوم الذي تعرضت له كيرشنر لم يؤد إلى مأساة"، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمعته علاقات بناءة وودية بكيرشنر عندما كانت تشغل منصب رئيسة الأرجنتين.

وتعرضت رئيسة الأرجنتين السابقة، النائبة الحالية للرئيس الأرجنتيني، إلى هجوم أمس الخميس، عندما صوب نحوها مسلح مسدسه وأراد إطلاق النار عليها، إلا أن المسدس لحسن الحظ لم يعمل.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق بعد اعتقاله أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية البرازيلية ويبلغ من العمر 35 عاما.