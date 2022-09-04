صور.. إقبال كثيف على لجان الانتخابات في الإسكندرية لاختيار نقيب عام المحامين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت لجان انتخابات نقابة المحامين في الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من الناخبين، في عملية الاقتراع التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا؛ تحت إشراف قضائي كامل.

وانطلق ماراثون الانتخابات، في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد، في 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتستقبل 26 لجنة انتخابية موزعة على مقار محاكم الإسكندرية ومركز الخدمات النقابية الناخبين بالمحافظة، فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الإسكندرية 26 ألفا و 352 ناخبا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.