تحذيرات من سقوط أمطار.. طوارئ قصوى في جنوب سيناء - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد بنسبة 20%، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن للتأكد من جاهزية معدات الحملة الثقيلة، والتحرك السريع والفوري في حالة حدوث أي طوارئ، واستعدت المحافظة بكامل طاقتها لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم، أنه جرى تطهير مخرات السيول وتزويد كافة مدن المحافظة بكميات إضافية من السلع الغذائية، والوقود وخاصة مدينة سانت كاترين التي تعد أكثر مدن المحافظة تأثرًا بالتغيرات المناخية المفاجئة لكونها أعلى قمة جبلية في مصر.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبلغت نسبة الرطوبة 65%، وزاد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، ووجود نشاط الرياح أحيانًا على بعض المناطق والتي قد تبلغ أحيانًا 40 كيلو متر في الساعة، يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

وانتظمت حركة الملاحة بالموانئ البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وتراوحت ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر ما بين المتر و 1,5مترًا، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتباينت درجات الحرارة بمدن جنوب سيناء طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 38 درجة، والصغرى 27 درجة، وفي مدينة نويبع 39 –27، وفي مدينة طابا 35 –27، وفي مدينة سانت كاترين 34 –19، وفي مدينة طور سيناء 34 –27، وفي مدينة شرم الشيخ 39 –29، والمحسوسة بها 42 درجة مئوية.