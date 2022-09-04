تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر بيع الدينار البحريني.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بختام تعاملات الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.03 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و62.41 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الريال السعودي: 5.10 جنيه، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.56 جنيه للشراء، و51.04 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 4.92 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 26.68 جنيه للشراء، و27.14 جنيه للبيع.