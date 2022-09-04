تبدأ من 17 جنيهًا.. أسعار الأدوات المدرسية واللانش بوكس مع اقتراب عودة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب عودة الأبناء إلى المدارس يبدأ الآباء في البحث عن أماكن لشراء المستلزمات الخاصة بأبنائهم، والتي تتغير كل عام على حسب الصف الدراسي الذي أصبح أبناؤهم ينتمون له.

وتختلف الاحتياجات من المستلزمات المدرسية من طفل لآخر وأيضا على حسب نوع الطفل والسنة الدراسية التي ينتمي إليها، وبحسب طلبات المدرسة أيضا كل عام.

وتتنوع المستلزمات بين زجاجات مياه، ولانش بوكس لأخذ الطعام، وأدوات تستخدم في الدراسة، وملابس المدرسة وغيرها.

وتوفر منصات البيع الإلكتروني العديد من الأصناف الخاصة بمستلزمات العودة للمدارس بالنسبة للأطفال، وبأسعار وخامات مختلفة، ومن بين هذه المنصات منصة أمازون والتي تتيح العديد من المستلزمات المدرسية.

لانش بوكس

لانش بوكس عازل للحرارة، مقسم من الداخل إلى 4 خانات لوضع مختلف أنواع الطعام بداخله، يتوفر معه وعاء ملعقة طعام وعيدان طعام وبطانة خفيفة من الستانلس ستيل، مصنوعة من البلاستيك، تتوفر باللونين الأزرق والوردي، يصل سعرها إلى 350 جنيها.

لانش بوكس

لانش بوكس ستانلس مع حامل، مصنوع من البلاستيك، أزرق اللون، مقسم من الداخل إلى 4 خانات، متوفر معه ملعقة طعام، يصل سعره إلى 210 جنيهات.

زجاجة مياه

زجاجه مياه برسمة باندا، مصنوعة من البلاستيك، زرقاء اللون، متوفرة ب 3 رسومات مختلفة "بير- باندا- أزرق"، تصل سعرها إلى 50 جنيهًا.

مقلمة

مقلمة حافظة للأقلام، على شكل سيارة، برسومات بارزة، تصلح للجنسين، متوفرة بعدة ألوان، مصنوعة من المعدن، مقسمة من الداخل إلى جزئين، يصل سعرها إلى 158 جنيهًا.

طقم أدوات مدرسية

طقم أدوات مدرسية، يتكون من براية ومسطرة وأستيكة وقلمين رصاص، يصل سعره إلى 50 جنيهًا.

شنطة ألوان

شنطة ألوان، بمختلف أنواع الألوان من شمع وخشب وفلومستر، باللون البينك، تصلح للبنات، تصل سعرها إلى 280 جنيهًا.

أقلام حبر ملونة

طقم أقلام حبر بألوان مختلفة مكون من 8 أقلام، يمكن استخدامها في الكتابة أو التحديد على الجمل الهامة أثناء المذاكرة، يصل سعرها إلى 49 جنيهًا.

حامل أقلام

حامل أقلام متعدد الوظائف من الشبك يوضع على المكتب، مصنوع من المعدن، أسود اللون، يصل سعره إلى 85 جنيهًا.

مجموعة رسم هندسي

مجموعة رسم هندسي، مكونة من برجل ومنقلة ومثلث ومسطرة، طقم أبيض اللون، يصل سعره إلى 17 جنيهًا.