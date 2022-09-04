القاتل جارنا وأماني كانت بتدفع فلوس العيش.. أسرة طالبة المنوفية تروي التفاصيل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

روى أفراد من أسرة الطالبة أماني عبد الكريم الجزار، التي لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس السبت بعدما أطلق عليها جارها النار، تفاصيل اللحظات الأخيرة.

وأكدت أسرة الطالبة "أماني الجزار" 19 عامًا، أن المتهم بقتلها يسكن في نهاية الشارع ذاته، وطالما حاول اعتراضها بالمعاكسات وطلب الزواج لكنه لم يكن جديًا لذا لم يتقدم لخطبتها باصطحاب أسرته ودخول منزل الضحية مُطلقًا، وأضافت الأسرة: "القاتل كان بيعاكس أي بنت تعدي أدامه".

أضافت الأسرة لـ"الخليج 365": أن أماني اشتكت من مضايقات الشاب مرارًا، وعقب خروجها أمس من المنزل قاصدة "المخبز" لدفع ثمن الخبز، وعقب عودتها وأثناء دخول المنزل باغتها بطلقة من سلاح ناري تسبب في وفاتها.

وكانت الطالبة أماني عبر صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل ساعات من مقتلها قائلة: "أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فترة".

المجني عليها تدعى "أماني.ع" تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة في كلية التربية الرياضية بالفرقة الثالثة، وجرى نقلها إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بالخرطوش من الظهر.

وذكر أهالي أن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى "أ.ف" يبلغ من العمر 26 عامًا من أبناء القرية، حاصل على مؤهل متوسط، وأنه تربص بالمجني عليها وأطلق عليها النار من الخلف أثناء خروجها من منزلها ولاذ بالفرار من مكان الحادث.