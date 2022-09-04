سقوط مروحية عسكرية في حماة السورية ومقتل طاقمها

04 سبتمبر , 2022 سقوط مروحية عسكرية في حماة السورية. نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية اليوم الأحد عن مصدر عسكري قوله إن مروحية تابعة للجيش سقطت شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني مما أدى إلى مقتل طاقمها.

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