هجوم عنيف من ترامب على بايدن: «عدو الدولة»

04 سبتمبر , 2022
الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب (أ ف ب).
وصف الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب، خلفه الديموقراطي جو بايدن ،بأنه «عدو الدولة»، وذلك أمام أنصاره الذين احتشدوا للمشاركة في تجمع انتخابي مساء السبت في ولاية بنسلفانيا، منتقداً أيضاً عملية التفتيش التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي في دارته.
وقال ترامب متحدثاً عن بايدن أمام الحشد، «إنه هو عدو الدولة»، وذلك رداً منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق والجمهوريين الذين يتبنون عقيدته «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» يمثلون «تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا».
واعتبر ترامب أن «خطابه (بايدن) كان مجرد كراهية وغضب»، متهماً بايدن بتصوير مؤيدي الرئيس الجمهوري السابق بأنهم «تهديد للديموقراطية» و«أعداء للدولة».
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