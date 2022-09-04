شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عاشقي ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم إلى قمة إنجليزية من العيار الثقيل تجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

يأتي كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 فيما يلي

تعرف على توقيت مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع مانشستر يونايتد في مواجهة قوية أمام آرسنال مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية كالعادة أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع بين آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة كروية إنجليزية من العيار الثقيل.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

قررت شبكة قنوات بي أن سبورتس، إسناد مهمة التعليق على قمة الجولة السادسة للمعلق خليل البلوشي.

ملعب مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع آرسنال ضيفًا ثقيلًا في مسرح الأحلام، حيث يستضيف الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر أحداث اللقاء المرتقب أمام متصدر الدوري مساء اليوم الأحد.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

من المتوقع أن يدخل المدفعجية إلى أحداث مباراة اليوم أمام اليونايتد بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

في خط الدفاع: تيرنى، جابريل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط: جرانيت تشاكا، روي، مارتن أوديجارد.

وفي خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، جابرييل خسيوس، بوكايو ساكا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة آرسنال اليوم في الدوري السعودي

من المتوقع أن يخوض أصحاب الديار المبارة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمي: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: ديوغو دالوت، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، ثيريل مالاسيا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، إريكسن، انتوني إيلانجا.

وفي خط الهجوم: فيرنانديز، جادون سانشو، ماركوس راشفورد.

موقف مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

يرتكز الشياطين الحُمر في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد تسع نقاط.

بينما يحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة.