شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 4/9/2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عاشقي ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى جدول مباريات اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمبر 2022 الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 2022/2023

- برايتون × ليستر سيتي

يقع ليستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على برايتون مساء اليوم الأحد، في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى الذئاب إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد البداية المخيبة للامال التي تعرض لها منذ انطلاق الدوري، حيث يقع ليستر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

- مانشستر يونايتد × آرسنال

يقع آرسنال ضيفًا ثقيلًا على اليونايتد في الأولد ترافورد مساء اليوم الأحد في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويأتي ذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية كالعادة جميع مجريات مباريات الدوري الإنجليزي "الحاصلة على حقوق بث المواجهات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء".

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول - آرسنال

المركز الثاني - مانشستر سيتي

المركز الثالث - توتنهام هوتسبير

المركز الرابع - برايتون

المركز الخامس - تشيلسي