أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أنقرة: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين ، اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها شحن الحبوب والتطورات بشأن محطة زاباروجيا النووية.

وقال أردوغان إن تركيا يمكنها أن تلعب دورا ميسرا بشأن مسألة محطة زابوريجيا على غرار دورها في اتفاقية الحبوب.

كما أكد الرئيسان المضي قدما بشأن محطة أق قويو النووية التركية.

واتفقا كذلك على مناقشة القضايا المذكورة بالتفصيل إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول أعمالهما خلال لقائهما في سمرقند الأوزبكية على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة منتصف أيلول/سبتمبر.

كما قدم أردوغان تعازيه لبوتين في وفاة ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفييتي السابق .