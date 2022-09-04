تشافي بعد الانتصار على إشبيلية: من الرائع وجود 'ليفا' في الفريق

وقال تشافي، خلال تصريحات عقب اللقاء: "من المبكر الحديث عن بعض الأشياء، وعلينا أن نكون متواضعين".

وعن تألق الواد الجديد روبرت ليفاندوفسكي، قال "الأمر لا يتعلق بتسجيله الأهداف فقط، بل بتمريره الكرات والتحكم بها وقراراته، وكيف يطلب من اللاعبين الضغط العالي، فهو لاعب رائع وقائد يساعدنا كثيرا ومتواضع، ومن الرائع وجوده في الفريق".



وتابع: "الحفاظ على شباكنا نظيفة أمر مهم، فهو يمنحنا الأمان، وتير شتيجن كان رائعا اليوم، وسجلنا هدفا من كرة ثابتة، ومن المهم أن نكون أكثر فعالية، ولدينا أشياء إيجابية عديدة، ولا يفوز الجميع هنا في هذا الملعب".

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 10 في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد إشبيلية عند نقطة وحيدة في المركز 17.

