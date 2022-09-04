انت الان تتابع خبر بسبب صواعق البرق.. مصرع 23 شخصا في الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مسؤولو إدارة مكافحة الكوارث في ولاية بيهار الواقعة في شرق الهند أن ضحايا هذه الصواعق كانوا من المزارعين والعمال في بيهار، وأنهم لقوا حتفهم أثناء العواصف الضارية التي ضربت الولاية خلال الفترة ما بين يومي الأربعاء والجمعة.



وأوضحوا أن 11 شخصا لقوا حتفهم عبر أنحاء الولاية يوم الجمعة بالإضافة إلى مصرع 13 شخصا خلال اليومين السابقين.

