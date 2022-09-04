انت الان تتابع خبر اندلاع حريق في مجمع تجاري مشيد من 'الساندوتش' في بغداد والان مع التفاصيل

لساندوتش

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب داخل مجمع تجاري مشيد من مادة ابنل، فجر اليوم الاحد، ضمن مدينة الشعلة في بغداد".

وأضاف: "وأعقب الحادث صوت انفجار لم تعرف طبيعته داخل المجمع".



وأكد أنه "تم السيطرة على الحريق"، مشيرا الى أن "خبير الادلة متواجد الى الان في مكان الحادث للفحص والتحقيق".