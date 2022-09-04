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اندلاع حريق في مجمع تجاري مشيد من 'الساندوتش' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب داخل مجمع تجاري مشيد من مادة الساندوتش بنل، فجر اليوم الاحد، ضمن مدينة الشعلة في بغداد".

وأضاف: "وأعقب الحادث صوت انفجار لم تعرف طبيعته داخل المجمع".


وأكد أنه "تم السيطرة على الحريق"، مشيرا الى أن "خبير الادلة متواجد الى الان في مكان الحادث للفحص والتحقيق".
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