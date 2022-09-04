شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب في "خطاب ناري": بايدن عدو لأمريكا ولن أصمت أبدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في خطاب "ناري"، شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن ووصفه بـ "عدو البلاد"، وتعهد بـ "ألا يصمت أبدا".

وقال الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، في خطاب أمام حشد من أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، إنه لن يستطيع أحد كتم صوتي.

وأضاف ترامب: "أقول لخصومنا الذين يستخدمون مكتب التحقيقات الفيدرالي لترهيبنا إن كل محاولاتهم ستفشل".

ووصف دونالد ترامب خلفه الديمقراطي جو بايدن بأنه "عدو الدولة" وذلك أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب متحدثا عن بايدن أمام الحشد "هو عدو البلاد"، وذلك ردا منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق يمثل "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

واستطرد: "الديمقراطيون سيدمرون بلادنا وعلينا إعادة الحكم للشعب الأمريكي".

وحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع روسيا، قال ترامب: "كنت أكثر رؤساء الولايات المتحدة قساوة على روسيا".

وأضاف الرئيس السابق: "بوتين لم يكن ليغزو أوكرانيا لو ظللت في منصبي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ولفت دونالد ترامب إلى أن جو بايدن يتحمل مسؤولية المعاناة التي يتكبدها المواطن الأمريكي.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن شن هجوما في خطاب وجهه إلى الأمة الأمريكية، على ترامب والجمهوريين في حملة ترامب، مؤكدا أنهم يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا.

وأضاف ترامب أن المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم في الولايات المتحدة.

واعتبر بايدن أن الرئيس السابق وأولئك الذين يؤيدون أيديولوجيته: فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا؛ "لا يحترمون الدستور. إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون. هم لا يعترفون بإرادة الشعب".

وأضاف أن ممثلي اليمين المتطرف "يصفقون للغضب. ويتغذون على الفوضى. إنهم لا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب".

وشدد بايدن، الخميس، على أنه لا مكان للعنف السياسي في بلاده. وقال: "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أمريكا. نقطة. إنقاذ القيم الأساسية لبلادنا".