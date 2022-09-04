​رئيس "طاقة النواب": الاقتصاد الأخضر الحل الوحيد لإنقاذ العالم من التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاقتصاد الأخضر والمشروعات صدديقة البيئة هو الحل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة في ظل الكوارث الطبيعية والفيضانات وجفاف الأنهار في أوروبا والصين وحرائق الغابات وارتفاع درجات حرارة الأرض والانبعاثات الحرارية.

وأشار في بيان له، اليوم إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال نماذج متعددة لاستخدام المياه المعالجة، وتحول المبانى لمباني ذكية بعد أن كانت سببا في التلوث.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن مصر تتجه بشكل أكبر من التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة البيئة بشكل كبير، خاصة مع قرب انعقاد قمة المناخ cop27 المقررة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

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