فيديو وصور.. كيف قتلت الطالبة أماني على غرار نيرة أشرف في المنوفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، عقب مقتل الطالبة "أماني" البالغة من العمر 19 عامًا على يد شاب من القرية.

وفي التفاصيل تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا بوصول الشابة "أماني.ع" إلى مستشفى بركة السبع المركزي، مصابة بطلق خرطوش من الظهر وماتت.

وروى شهود عيان في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، مساء اليوم السبت تفاصيل مقتل الطالبة أماني الجزار، متأثرة بإصابتها بطلق خرطوش على يد شاب، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال شهود العيان إن الطالبة المتهم تربص بالمجني أمام منزلها وأطلق عليها النار من الخلف من سلاح ناري "خرطوش"، وفر هاربًا من موقع الحادث.

واوضح شهود العيان أن الطالبة أصيبت بـ"رش خرطوش" في الظهر، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي، ولكن محاولات إنقاذها فشلت ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

ونشرت الطالبة أماني عبر صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل ساعات من مقتلها قائلة: "أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره