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تدريب بحري مصري أمريكي بنطاق الأسطول الشمالي (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي، ضمن خطة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إن التدريب تضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة، والتي تركزت على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة أي تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

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والتدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الأمريكية، والذي تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة، ما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكي، والاستفادة من الخبرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والأمريكية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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