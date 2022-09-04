شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي.. العودة إلى سكة الانتصارات من محطة وست هام وتوخيل يعترض على أداء الحُكام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق تشيلسي فوز مثير على وست هام بثنائية جاءت عن طريق بن تشيلويل وكاي هافرتز بعد أن كان أبطال العالم 2022 متاخرين بهدف أحرزه أنطونيو.

ونرصد لكم عبر موقعنا السعودية سبورت فيما يلي آخر أخبار تشيلسي، والتي تأتي كالآتي..

ثلاث نقاط ثمينة تذهب إلى البلوز

حصدت كتيبة توماس توخيل المدير الفني للفريق فوز مثير على وست هام ليرفع رصيده من النقاط إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

تصريحات مثيرة من توماس توخيل عقب موقعة تشيلسي أمام وست هام

صرح توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عدة تصريحات صحفية مثيرة، مشيرًا إلى مدى سوء أداء للتحكيم في لقاء وست هام.

ونرصد لكم عبر موقعنا السعودية سبورت فيما يلي تصريحات المدرب الألماني عقب مباراة وست هام، والتي جاءت كالتالي..

أشار توخيل:" لقد جعلوا أداءنا ضعيفًا، وجعلوا من الصعب علينا تسريع رتم المباراة، لم يكن لاعبي وست هام في أماكن خطيرة هذا ما يفعلونه، من الصعب أن تخلق فرصًا نصفية ويكاد يكون من المستحيل العودة عندما يتقدمون".

واستكمل:" لم نلعب بأكبر قدر من الإيمان والثقة بالنفس بالنظر إلى النتائج الأخيرة وأتفهم ذلك، لم أكن غاضبًا من لاعبينا وقلت لهم أن يستمروا في الإيمان وإيجاد التناغم، من الصعب جدًا لعب مباراة جذابة حقًا ضد وست هام لأنهم يفعلون ما يفعلونه على أعلى مستوى".

واستمر:" لقد كان خطأ واضحًا على حارس المرمى، كانت لدي شكوك بشأن الهدف الأول، لكنني لن أعلق مثل المرة الأخيرة التي عوقبت فيها بغرامات كبيرة".

وعن ميندي:" لقد كان يعاني من ألم شديد في نهاية المباراة، علينا أن نرى، إنه غير محظوظ قليلًا بما يفعله في الوقت الحالي".

وعن أوباميانج:" سيتدرب غدًا ولكن لا يمكنني إخبارك ما إذا كان سيتدرب جماعيًا أو على انفراد، وكذلك مدى جاهزيته للمباراة المقبلة".