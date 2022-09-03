465 ناخبًا في جنوب سيناء لاختيار نقيب عام المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استعدت نقابة المحامين بجنوب سيناء انتخابات نقابة المحامين التي من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد على مستوى محافظات الجمهورية لاختيار نقيب جديد للمحامين من بين 18 مرشحًا، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي.

قال خالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، إن عدد من له حق التصويت في الانتخابات على مستوى المحافظة يبلغ 465ناخبًا، بينهم 167 ناخب بمدينة طور سيناء، و 178 ناخبًا بمدينة شرم الشيخ، والباقي موزعين على مدن رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، دهب، نويبع.

وأوضح نقيب المحامين في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أنه جرى تجهيز مقرين على مستوى المحافظة لإجراء الانتخابات، إحداهما بمحكمة طور سيناء، ويجري التصويت بها المحامين بمدن خليج السويس، وهم "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء"، والمقر الثاني بمحكمة شرم الشيخ ويجري التصويت به للمحامين بمدن خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع".

أشار إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، مع تواجد مستشار بكل لجنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بمقر اللجنة العامة.

وتعقد انتخابات المحامين في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل ، ويتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة، وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم 289252 عضوًا.