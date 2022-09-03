نائب وزير السياحة تناقش مع ممثلي شركات السياحة برامج الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اجتماعًا مع ممثلي شركات السياحية التي ستقوم بتنفيذ البرامج السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر المناخ "COP 27"، والمقرر انطلاقه بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، وممثلين عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وأكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، على الدور المنوط به هذه الشركات، والتي سوف تعكس جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وكفاءة أداء الشركات السياحية المصرية، إلى جانب كونها عاملًا هامًا في نجاح تنفيذ البرامج السياحية للمشاركين في المؤتمر بما يؤدى بدوره إلى إثراء تجربتهم السياحية خلال تواجدهم في مصر.

وأوضحت أن هذه الشركات ستكون خاضعة للرقابة والمتابعة الدقيقة من الوزارة، موضحة دعم الوزارة اللوچيستي مع مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر لتحقيق أفضل أداء بما يليق بسمعة المقصد السياحي المصري.

وقالت إنه لا مجال للإخلال بدقة المنظومة التي جرى وضعها لإنجاح المؤتمر الذي من خلاله يجري التأكيد للعالم أن مصر قادرة وأمنة، ولاسيما شرم الشيخ التي ستكون محط أنظار العالم طوال فترة انعقاده، إضافة إلى الانطباعات التي سوف ينقلها المشاركون في المؤتمر لأصدقائهم وعائلاتهم عقب عودتهم لبلادهم.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج السياحية المقرر أن تقوم بتنفيذها تلك الشركات قبل وخلال وبعد فترة المؤتمر مثل رحلات اليوم الواحد، والرحلات البحرية بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية وغيرها، والتأكيد على التعامل مع مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الزعانف الخضراء (Green Fins) لضمان تطبيق معايير السياحة المستدامة بها.

جدير بالذكر أن اختيار الشركات جاء وفقًا لمعايير دقيقة قامت بوضعها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وجرى اختيار ثلاث شركات من بين أفضل 30 شركة سياحية منفذة للبرامج السياحية في مصر، وفقًا لمعايير محددة من حيث حجم أعمال كل شركة في مصر، ووجود فروع لها في شرم الشيخ، والتي لم يُطبق عليها أيه عقوبات أو مخالفات، وأن تكون جالبة لأكبر أعداد من السياحة الوافدة بالإضافة إلى أن يكون لديها أعداد من المركبات السياحية اللائقة، وذلك لضمان تنفيذ البرامج السياحية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر السياحية.

كما أنه جارى العمل على إطلاق رابط حجز للبرامج السياحية المخصصة للمؤتمر على الموقع الرسمي والتطبيق المحمول للمؤتمر، حتى يتسنى تقديم خدمات مميزة للمشاركين، كما أنه جارى العمل على الترويج لتلك البرامج السياحية على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt.