محطة أوكرانيا النووية تتوقف عن العمل وسط القتال

توقفت أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا عن إمداد الأراضي، التي تسيطر عليها أوكرانيا بالكهرباء، حسبما قالت السلطات المدعومة من الكرملين، في الوقت الذي واصل فيه فريق من المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مهمتهم في الموقع.

وألقت إدارة المدينة المعينة من قبل روسيا في إنيرودار، حيث يقع مصنع زابوريزهزيا، باللوم على هجوم قصف أوكراني مزعوم، قالت إنه دمر خط كهرباء رئيسي.

توفير الكهرباء

وقالت إدارة البلدية في منشور على قناتها الرسمية «تم تعليق توفير الكهرباء للأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بسبب صعوبات فنية». ولم يتضح ما إذا كانت الكهرباء من المحطة لا تزال تصل إلى المناطق التي تسيطر عليها روسيا. وقال فلاديمير روجوف، عضو الإدارة الإقليمية المعينة من قبل الكرملين، على Telegram، إن قذيفة أصابت منطقة بين مفاعلين، لا يمكن التحقق من ادعاءاته على الفور. وعلى مدار الأسابيع الماضية، تبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم بشأن قصف المحطة وبالقرب منها، بينما اتهمت بعضهما البعض بمحاولات لعرقلة زيارة خبراء الأمم المتحدة، الذين وصلوا إلى المصنع يوم الخميس، وتهدف مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المساعدة في تأمين الموقع.

محاولة استيلاء

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية شنت محاولة أخرى للاستيلاء على المحطة في وقت متأخر من يوم الجمعة، على الرغم من وجود مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فأرسلت 42 قاربا على متنها 250 من أفراد القوات الخاصة و«المرتزقة» الأجانب لمحاولة الهبوط على ضفة خزان كاخوفكا القريب.. وقالت الوزارة إن أربع طائرات مقاتلة وطائرتي هليكوبتر روسية، دمرت نحو 20 زورقا فيما عادت الأخريات، وأضافت أن المدفعية الروسية قصفت الضفة اليمنى لنهر دنيبر التي تسيطر عليها أوكرانيا لاستهداف مجموعة الهبوط المنسحبة.

وزعمت الوزارة أن الجيش الروسي قتل 47 جنديًا، بينهم 10 «مرتزقة» وجرح 23، ولا يمكن التحقق من صحة المزاعم الروسية بشكل مستقل.

وذكرت روسيا في وقت سابق أن حوالي 60 جنديًا أوكرانيًا، حاولوا الهبوط بالقرب من المصنع يوم الخميس وأحبطت القوات الروسية تلك المحاولة.

وحتى صباح يوم السبت، لم تعلق الحكومة الأوكرانية، ولا شركة الطاقة النووية في البلاد Enerhoatom على هذه المزاعم.

انقطاع متكرر

وعانى المصنع مرارًا وتكرارًا من انقطاع تام عن شبكة الكهرباء في أوكرانيا منذ الأسبوع الماضي، وألقت شركة Enerhoatom باللوم على قصف بقذائف المورتر والحرائق بالقرب من الموقع.

واتهمت السلطات الأوكرانية المحلية موسكو بقصف مدينتين تطلان على المصنع عبر نهر دنيبر بالصواريخ، وهو اتهام وجهوه مرارا خلال الأسابيع الماضية.

في قرية زوريا الصغيرة على بعد حوالي 20 كيلومترا «12 ميلا» من مصنع زابوريزهزيا، سمع السكان يوم الجمعة دوي الانفجارات في المنطقة.

لم يكن القصف هو أكثر ما يخيفهم، ولكن خطر حدوث تسرب إشعاعي في المصنع.

قالت ناتاليا ستوكوز، وهي أم لثلاثة أطفال، «محطة الطاقة، نعم، هذا هو الأكثر رعبا». «لأن الأطفال والكبار سيتأثرون، ومن المخيف أن يتم تفجير محطة الطاقة النووية.»

وأضافت أن القوات الأوكرانية صدت نحو نصف دزينة من الهجمات الروسية في أنحاء منطقة دونيتسك، بما في ذلك قرب مدينتين تم تحديدهما كأهداف رئيسية، لجهود موسكو الطاحنة للسيطرة على بقية الإقليم، منطقة دونيتسك هي واحدة من منطقتين تشكلان قلب أوكرانيا الصناعي في دونباس، إلى جانب منطقة لوهانسك، التي اجتاحتها القوات الروسية في أوائل يوليو.

من ناحية أخرى، أكد الجيش البريطاني في تحديثه الدوري صباح السبت، أن القوات الأوكرانية تقوم بـ «عمليات هجومية متجددة» في جنوب أوكرانيا، وتتقدم على طول جبهة واسعة غربي نهر دنيبر، وتركز على ثلاثة محاور داخل منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا.