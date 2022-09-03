إيران تصعد أعمالها العدائية ضد الولايات المتحدة

في تصعيد للأعمال العدائية الإيرانية ضد الولايات المتحدة، ذكر مسؤولون أن البحرية الإيرانية، وللمرة الثانية، قامت باحتجاز طائرتين أمريكيتين بدون طيار في البحر الأحمر قبل السماح لهما بالرحيل مع اقتراب السفن الحربية الأمريكية، كالذي حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع في الخليج العربي.

وتأتي هذه الحوادث في وقت حساس مع بوادر بتعثر المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن رد طهران الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق «لم يكن بناء».

التعدي الثاني

وقال أحد مسؤولي الدفاع الأمريكي إن الحادث بدأ عندما شوهدت سفينة تابعة للبحرية الإيرانية تخرج طائرتين أمريكيتين بدون طيار من المياه «في محاولة لسرقتهما»، ثم تحركت الولايات المتحدة بسرعة مع مدمرتين قريبتين، (USS Nitze) وUSS Delbert D) Black)، بالإضافة إلى طائرتين هليكوبتر، وتواصلت عبر الراديو للمطالبة بإعادة الطائرات بدون طيار،

وقال المسؤول إن الإيرانيين وافقوا لكنهم طلبوا الانتظار حتى نهار الجمعة لأسباب أمنية، وهو ما وافقت عليه الولايات المتحدة.

وكانت السفن البحرية غير المأهولة، المعروفة باسم (Saildrone Explorers)، تعمل في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر، على بعد أربعة أميال من أقرب ممر بحري، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية. وقالت القيادة المركزية إن الطائرات المسيرة غير المسلحة عملت في المنطقة لأكثر من 200 يوم دون وقوع حوادث، والتقطت صورًا غير سرية للبيئة.

سفن تجسس

في حين بث التليفزيون الرسمي الإيراني لقطات قال إنها جاءت من على ظهر مدمرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية، حيث قام بحارة يرتدون سترات النجاة بفحص اثنين من مستكشفي الطائرات الشراعية،

وقال إن البحرية الإيرانية عثرت على «عدة سفن تجسس بدون طيار متروكة في الطرق البحرية الدولية» يوم الخميس.

وأضاف: «بعد تحذيرين لمدمرة أمريكية لمنع وقوع حوادث محتملة، استولى جمران على السفينتين»،

فيما حدد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومقره في الشرق الأوسط الطائرات بدون طيار المضبوطة على أنها (Saildrone Explorers)، وهذه الطائرات بدون طيار متاحة تجاريًا وتستخدم من قبل مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك العلماء، لمراقبة المياه المفتوحة.

وقال الأسطول الخامس: «كانت السفن السطحية غير المأهولة غير مسلحة والتقطت صورًا غير سرية للبيئة المحيطة أثناء التسكع في منطقة دورية مخصصة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري»، «ولم تشكل السفن أي خطر على حركة الملاحة البحرية وكانت تعمل في المنطقة المجاورة العامة لجنوب البحر الأحمر لأكثر من 200 يوم متتالي دون وقوع حوادث».

ردت مدمرتا الصواريخ الموجهة يو إس إس نيتزي، ويو إس إس ديلبرت دي بلاك على عملية الاستيلاء الساعة 2 ظهر يوم الخميس، ونشرت كل منهما مروحيات (MH-60 Sea Hawk)، بحسب الأسطول الخامس، وأطلقت إيران في نهاية المطاف الطائرات بدون طيار في الساعة 8 صباح الجمعة.

وذكر مسؤول أمريكي أن البحارة الإيرانيين حاولوا في البداية تغطية الطائرات بدون طيار بالقماش المشمع وإنكار وجودها.

- كان لسفن وقوارب الحرس الثوري الإيراني العديد من التفاعلات غير المهنية مع البحرية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

- في وقت سابق من هذا الأسبوع، منعت البحرية الأمريكية سفينة إيرانية من اعتراض طائرة أمريكية بدون طيار في الخليج العربي ووصفه قائد أمريكي كبير بأنه حادث «صارخ» و«غير مبرر».

- تستخدم الولايات المتحدة بشكل متزايد الطائرات بدون طيار المتوافرة تجاريًا التي تستأجرها لإجراء المراقبة البحرية. قال مسؤول لا يوجد قلق حاليًا من أن إيران قد تمكنت من الوصول إلى تكنولوجيا سرية.