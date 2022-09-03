33 مليون متضرر.. باكستان تناشد تقديم المزيد من المساعدات

ناشدت باكستان المجتمع الدولي من أجل «استجابة إنسانية هائلة» للفيضانات غير المسبوقة التي خلفت ما لا يقل عن 1265 قتيلاً.

وجاء الطلب حتى في الوقت الذي حملت فيه الطائرات الإمدادات إلى الدولة الفقيرة عبر جسر جوي إنساني.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال إلى «استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص» تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة. اهتمام دولي

وازداد الاهتمام الدولي بمحنة باكستان مع ارتفاع عدد القتلى والمشردين، ووفقًا لتقديرات حكومية أولية، تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار، لذا قال إقبال:

«حجم الدمار هائل ويتطلب استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص، ولهذا أناشد زملائي الباكستانيين والمغتربين الباكستانيين والمجتمع الدولي لمساعدة باكستان في ساعة الحاجة هذه». الأمطار والفيضانات

وألقى العديد من المسؤولين والخبراء باللوم في هطول الأمطار الموسمية والفيضانات غير العادية على تغير المناخ، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي دعا العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وقف «السير أثناء النوم» خلال الأزمة المميتة. وسيزور باكستان في 9 سبتمبر للقيام بجولة في المناطق المتضررة من الفيضانات ويلتقي بالمسؤولين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت الأمم المتحدة وباكستان بشكل مشترك نداءً، للحصول على 160 مليون دولار من التمويل الطارئ، لمساعدة ملايين الأشخاص المتضررين من الفيضانات التي دمرت أكثر من مليون منزل.

إدارة الكوارث

وأحصت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في أحدث تقرير لها السبت، 57 حالة وفاة أخرى من المناطق المتضررة من الفيضانات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو إلى 1265 بينهم 441 طفلا.

ولاقى نداء رئيس الوزراء شهباز شريف السابق للمساعدة استجابة سريعة من المجتمع الدولي، الذي أرسل طائرات محملة بمواد الإغاثة.

وهبطت طائرة فرنسية تحمل مواد إغاثة في إسلام أباد يوم السبت، وكان في استقبالها وزير الخدمات الصحية الوطنية عبد القادر باتيل.

وجاء وصول تلك الطائرة الفرنسية عقب الرحلة التاسعة من الإمارات والأولى من أوزبكستان. وكانت تلك الرحلات هي الأحدث التي تهبط في إسلام أباد خلال الليل.

وقال باتيل إن مواد الإغاثة التي أرسلتها فرنسا تشمل الأدوية ومضخات نزح المياه الكبيرة لخفض مستويات المياه. وقال إن فرنسا أرسلت أيضا فريقا من الأطباء والخبراء.

مركز وطني

وأنشأت باكستان مركزًا وطنيًا للاستجابة للفيضانات والتنسيق لتوزيع المساعدات على السكان المتضررين، ويشرف إقبال على المركز الذي يقوده الجيش.

وقال الوزير إن الأمطار الموسمية هذا الموسم قد ضربت معظم مناطق إقليمي بلوشستان والسند، بالإضافة إلى أجزاء من إقليمي خيبر باختونخوا والبنجاب، كما تأثرت منطقة جيلجيت بالتستان، وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، والطرق والكهرباء وشبكات الاتصالات.

وقال إقبال إن الحكومة تعمل على إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن، لكن الحكومة الباكستانية لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها.

وقال اللواء ظفر إقبال رئيس مركز الاستجابة للفيضانات، ولا علاقة له بوزير التخطيط في المؤتمر الصحفي، إنه خلال الأيام الأربعة الماضية وصلت 29 طائرة محملة بمواد الإغاثة إلى باكستان، من تركيا والإمارات والصين، وقطر وأوزبكستان والأردن، وتركمانستان ودول أخرى.

مواصلة الإنقاذ

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء افتخار بابار، إن رجال الإنقاذ مدعومين من الجيش يواصلون عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال إن طائرات الجيش والقوات الجوية والبحرية تستخدم القوارب والمروحيات، لإجلاء الناس من المناطق النائية ولتوصيل المساعدات.

كما أن الجيش أقام 147 معسكرا إغاثيا لإيواء وإطعام أكثر من 50 ألف نازح، بينما قدم 250 مخيما طبيا المساعدة لـ 83 ألف شخص حتى الآن.

وقال اللفتنانت جنرال أختار نواز، رئيس هيئة إدارة الكوارث، إن مناطق البلاد تتوقع أن تتلقى ما بين %15 إلى %20 أمطارا إضافية هذا العام قد تلقت بالفعل أكثر من %400. بشكل جماعي، شهدت البلاد زيادة بنسبة %190 في هطول الأمطار خلال موسم الرياح الموسمية.