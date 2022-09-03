شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يواصل كسر الأرقام القياسية فى الدوري الإنجليزي بهدفه فى أستون فيلا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تألقه مع مانشستر سيتي فى الآونة الأخيرة، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدف الفريق الوحيد فى المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريق السماوي ومضايفه أستون فيلا فى مباراة الجولة السادسة من فعاليات مسابقة البيرميرليج.

وتمكن اللاعب بهذا الهدف الوصول لعاشر أهدافه بقميص مانشستر سيتي، ليواصل اللاعب تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 4أهداف كاملة عن أقرب منافسيه أليكساندر ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام، والذي يأتي فى وصافة ترتيب هدافي البيرميرليج.



هالاند يحقق رقم قياسي جديد مع السيتي

وفى سياق متصل أصبح المهاجم النرويجي هالاند أسرع لاعب يتمكن من تسجيل 10أهداف بعد مرور 6 جوالات فقط فى تاريخ البيرميرليج، الشئ الذي لم يستطع أي مهاجم عبر تاريخ المسابقة تحقيق مثل هذا الرقم، ويبدو الأمر غريبًا من نوعه بعض الشئ لأن هذا الموسم هو الأول للاعب داخل الدوري الإنجليزي.

كما أصبح اللاعب على بعد خطوات قليلة من حسم جائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولي فى تاريخه إذا استمر على هذا المعدل التهديفي المرعب، خاصة أن اللاعب يحقق أرقامًا من الصعب جدًا تجاوزها، فى حين أن المهاجم النرويجي لا يتوقف عن التسجيل وإصطياد فرائسه.



جوارديولا يعلق على تألق اللاعب مع الفريق

ومن جانبه أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن سعادته بالمستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب مع الفريق، على الرغم من حزنه عن تعثر الفريق فى الوقت الذي أكد فيه أن فريقه كان يستحق الفوز بنقاط المباراة الثلاث، مشيرًا إلى أنه ينتظر من هالاند تقديم المزيد فى الفترة القادمة.