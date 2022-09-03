شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وأستون فيلا والتي كانت اليوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجارى في الجولة السادسة من البريميرليج.

مانشستر سيتي وأستون فيلا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد تعثر امام استون فيلا وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل اهداف المواجهة كلًا من إيرلينج هالاند وبايلي لصالح فريق استون فيلا ليحصد كل فريق نقطة من تلك المواجهة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة رقم 14 في المركز الثاني، بينما يرتفع رصيد أستون فيلا عند النقطة رقم 4 في المركز السابع عشر، وجاء الترتيب الكامل لبطولة الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1 آرسنال، 15 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 14 نقطة.

3 توتنهام، 14 نقطة.

4 برايتون، 10 نقاط.

5 تشيلسي، 10 نقاط.

6 ليفربول، 9 نقاط.

7 برينتفورد، 9 نقاط.

8 مانشستر يونايتد 9 نقاط.

9 فولهام، 8 نقاط.

10 ليدز 8 نقاط.

11 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.

12 ساوثامبتون 7 نقاط.

13 بورنموث، 7 نقاط.

14 كريستال بالاس 6 نقاط.

15 ولفرهامبتون، 6 نقاط.

16 إيفرتون 4 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 4 نقاط.

17 أستون فيلا، 4 نقاط.

18 وست هام، 4 نقاط.

19 نوتنجهام، 4 نقاط.

20 ليستر سيتي، نقطة.