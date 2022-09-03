شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند اليوم في شباك أستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اليوم في شباك استون فيلا في المواجهة التي كانت على ملعب فيلا بارك في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وأستون فيلا

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، حيث حاول لاعبوا الفريقين كثيرًا في تلك المباراة من تسجيل الهدف الأول ولكن كانت كل مساعى الفريق حالت دون ذلك لينتهى الشوط بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 50 سجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لصالح فريق مانشستر سيتي، وفي الدقيقة 74 سجل بايلي الهدف الأول وهدف التعادل لصالح فريق أستون فيلا لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد هالاند في الأهداف إلى الرقم 10 في المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي في المركز الثاني الكسندر ميتروفيتش من فولهام برصيد 6 أهداف وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10 أهداف.

2- الكسندر ميتروفيتش - فولهام - 6 أهداف.

3- هاري كين - توتنهام هوتسبير- 5 أهداف.

4- إيفان توني - برينتفورد - 5 أهداف.

5- رودريجو مورينو - ليدز يونايتد - 4 أهداف.

6- ويلفريد زاها - كريستال بالاس - 4 أهداف.

7- جابرييل خيسوس - آرسنال - 3 أهداف.

8- لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف.

9- روبرتو فيرمينيو - ليفربول- 3 أهداف.

10- محمد صلاح - ليفربول - هدفين