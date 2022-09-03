شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا.. اشتداد وتيرة التنافس بين الأحزاب مع بدء الحملات الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اشتدت وتيرة التنافس بين الأحزاب النمساوية مع بدء الحملات الانتخابية للمرشحين استعدادا للانتخابات الرئاسية في البلاد والتي تجرى في 9 أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 7 مرشحين، يتقدمهم الرئيس النمساوي الحالي ألكسندر فان دير بيلين والذي يسعى للفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها ست سنوات.

وبدأ الرئيس النمساوي حملته الانتخابية بحضور عرض للقوات الجوية وسط أكثر من 150 ألف مشاهد مما تسبب في اختناقات مرورية حادة في منطقة تسلتفج.



ومن جانب آخر، طالب حزب الحرية، ثالث أكبر الأحزاب النمساوية، بوضع حد أقصى لعمر المرشح في انتخابات الرئاسة لمنع إعادة ترشح الرئيس الحالي البالغ من العمر 78 عاما.. كما وجه الحزب انتقادات واسعة لأداء الحكومة الائتلافية بالبلاد.



وقال زعيم الحزب هربرت كيكل - في تصريح اليوم - إن أداء الحكومة الفيدرالية في أزمتي الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا جاء متواضعا وأقل من مستويات الرضا لدى المواطنين، مشيرا إلى أن مرشح الحزب للرئاسة والتر روزنكرانز قادر على إدارة البلاد بحنكة شديدة نظرا لخبراته السياسية العريضة.



وأضاف كيكل أنه يتوقع معركة انتخابية صعبة وحملات انتخابية قوية قبل حلول موعد الانتخابات في 9 أكتوبر المقبل.



يذكر أن استطلاعات الرأي أظهرت تفوقا كاسحا للرئيس الحالي فان دير بيلين بنسبة تصل إلى 66 في المائة من أصوات الناخبين.

7 مرشحين لانتخابات الرئاسة فى النمسا يحصلون على التوكيلات المطلوبة

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في النمسا، الخميس، أن سبعة مرشحين فقط لانتخابات الرئاسة المقرر إقامتها في التاسع من أكتوبر المقبل تمكنوا من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق.

وذكرت اللجنة - في بيان - أن التوكيلات المطلوبة تبلغ 6 آلاف توكيل، وحصل عليها مرشح مستقل واحد والباقون ينتمون إلى هيئات وأحزاب ومنهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين، وجميعهم رجال.

وأوضح البيان أن المرشح المستقل الوحيد هو مالك شركة تصنيع أحذية ويدعى هينريش شتاودينجر 69 عامًا، موضحا أن جميع المرشحين لم يسبق لهم الترشح للانتخابات.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن المرشح المستقل يريد تركيز حملته الانتخابية على قضايا الفقر وحماية المناخ.

يشار إلى أن 23 مرشحا سبق وأعلنوا عن خوض الانتخابات الرئاسية في النمسا في 9 أكتوبر المقبل يتقدمهم الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية في السلطة مدتها ست سنوات.