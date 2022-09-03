هدوء الاشتباكات في العاصمة الليبية

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ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس، أكد الجهاز إصابة خمسة مدنيين بإصابات طفيفة جراء الاشتباكات في حصيلة مبدئية، كما أعلن الجهاز عن فتح ممر آمن للعائلات العالقة بمنطقة الخلة ببلدية سواني بن آدم.واستقبلت مصحة الفهد الطبية التخصصية عائلة مصابة نتيجة سقوط قذيفة على منزلهم جراء الاشتباكات المسلحة بمنطقة غوط أبوساق بورشفانة، معلنة حالة الطوارئ القصوى وطالبت جميع الطاقم الطبي بالتوجه إلى مقرها.
وقالت المصحة «إن حالة أحد أفراد العائلة خطيرة بسبب إصابته البليغة وإن حالة باقي أفراد العائلة مستقرة».
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