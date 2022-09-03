لماذا يعزز حزب الشيطان وجوده في سوريا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إعلامية عن تعزيزات جديدة لميليشيات حزب الشيطان الإرهابي المسمى بـ(حزب الله) في سوريا، في إطار سعي وكلاء طهران إلى توسيع دائرة نفوذ طهران في المنطقة.

وكشفت بيانات نقلها التقرير عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، «وصلت تعزيزات عسكرية لحزب الله، الأربعاء، إلى منطقة مهين بريف حمص الشرقي، حاملة معها رشاشات محمولة فوق 5 سيارات دفع رباعي».

وقال المرصد إن التعزيزات ستنضم إلى ميليشيات حزب الله المتمركزة بالفعل في المنطقة في بلدة مهين، وكذلك بالقرب من حمص وسط سوريا.

وربط تقرير صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، التطور الأخير بالغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مطار دولي في حلب شمال سوريا ومواقع قرب دمشق مساء الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى تقرير المرصد السوري، أن تعزيزات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران شوهدت بالقرب من موقع التنف الأمريكي بالقرب من الحدود السورية مع الأردن والعراق. ورصد نشطاء المرصد السوري قبل يومين، انتهاء الاستنفار الأمني لقوات التحالف الدولي في قاعدة التنف، وذلك بعد نحو أسبوع من الاستنفار، تزامنا مع الهجوم على قاعدة التنف بطائرات مسيرة في 22 أغسطس الماضي.

وفى 24 أغسطس الماضي أخلت قيادات ضمن الميليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة تدمر، ضمن ريف حمص الشرقي بالبادية السورية، بعض مواقعها في المدينة، خوفا من استهداف قد يطال تلك المواقع، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القيادات اتخذت من القصر العدلي وفيلا الكويتي مقابل القصر العدلي مواقع جديدة لها.

ونقل تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة الماضي، عن مصدر في دمشق أن المسؤولين السوريين طلبوا من إيران ووكلائها عدم شن هجمات ضد إسرائيل من أراضيها، مما دفع المحور الذي تقوده إيران إلى الرد على الضربات الإسرائيلية بضرب القواعد الأمريكية بدلا من ذلك. وجاء الطلب خلال اجتماع افتراضي بين إيران والأحزاب التى تدعمها فى سوريا والعراق وحزب الله في لبنان واليمن وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأبلغ عن الاجتماع غيس قريشي المحلل المقرب من الحكومة الإيرانية، وأكده لصحيفة «التايمز» شخص في دمشق.

وذكر المصدر في دمشق أن السوريين لا يريدون شن هجوم على إسرائيل من أراضيهم، لأن ذلك من شأنه أن يخاطر بحرب شاملة في الدولة المضطربة بالفعل.