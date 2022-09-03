20 قتيلا في هجوم استهدف موكبا بالصومال

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وقال السياسي المحلي ومحافظ الإقليم سابقا عبدالفتاح حسن أفراه «الركاب قتلوا أو أصيبوا أو تمكنوا من الهرب سيرا على الأقدام. وكانت الأسر تبحث عن ذويهم هذا الصباح».وكانت المركبات التي كانت ترافقها القوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، قادمة من مدينة بلدوين العاصمة الإقليمية.
وبحسب المسؤول العسكري الصومالي محمد باكاي، فإن الشباب كثفت هجماتها على المدنيين في الـ48 ساعة الماضية في مناطق حيران وإقليم جالجادود المجاور.
وقال «دمر المسلحون العديد من الآبار بقنابل وأضرموا النيران في المنازل والمحال التجارية في أكثر من ثماني قرى في الإقليمين»، وأضاف «والآن ينصبون كمائن للمدنيين ومركبات النقل على الطرقات».
وتابع «إن الجماعة المسلحة ذات الصلة بالقاعدة، تعرض حياة المدنيين للخطر في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جفافا حادا».
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