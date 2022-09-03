الطيران العراقي يقصف وكرا للإرهابيين في حمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصف الطيران العراقي وكرا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين «180 كلم شمالي بغداد».

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر حسابها بموقع «فيس بوك» أمس، «إن الرصد المتواصل لأوكار العصابات الإرهابية وفر معلومات استخبارية مهمة للأجهزة الأمنية، حيث حصل جهاز المخابرات الوطني على معلومات دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين».

وأضافت «إن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية تم خلالها استهداف هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة»، مشيرة إلى خروج قوة قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف.