شكرا لقرائتكم خبر الطيران العراقي يقصف وكرا للإرهابيين في حمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر حسابها بموقع «فيس بوك» أمس، «إن الرصد المتواصل لأوكار العصابات الإرهابية وفر معلومات استخبارية مهمة للأجهزة الأمنية، حيث حصل جهاز المخابرات الوطني على معلومات دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين».وأضافت «إن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية تم خلالها استهداف هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة»، مشيرة إلى خروج قوة قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران العراقي يقصف وكرا للإرهابيين في حمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.