شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كلوب على التعادل مع إيفرتون ويكشف عن إصابة جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على التعادل الذي حققه فريقه ضد إيفرتون، موضحًا مدى إصابة كافاليو.

نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الطرفين، ليرفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط فقط.

تعليق كلوب على تعادل ليفربول أمام إيفرتون

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية: "لقد كان ديربي حقيقي، إثارة وشراسة وفرص كبيرة للتسجيل".

وتابع: "لقد سجل إيفرتون هدفًا، لم أشاهد الإعادة، لكن أعتقد أن كان كوادي متسللًا، لقد أنقذنا أليسون في بعض الكرات الأخرى، اعتقد أننا ضربنا القائم ثلاث مرات وكان هناك بعض الكرات الأخرى التي تصدى لها بيكفورد، ماذا يمكننا أن نفعل أمام ذلك؟".

وواصل: "كانت المباراة صعبة في اختراق دفاعات الخصم، عليك أن تتوغل من العمق، هذا ما فعلناه، أرى أن نتيجة 0-0 غريبة بعض الشيء لكن هذه كانت النهاية"

وأوضح: "لقد خضنا أسبوعًا به الكثير من الأحداث، واجهنا نيوكاسل وكانت مباراة صعبة وبعد بضعة أيام تكون هنا، إذا نجحت في تسجيل هدف مبكر لكنت النتيجة مختلفة، مباريات الديربي دائمًا صعبة وفقًا للعدد الذي خضته على مدار السنوات الماضية".

تفاصيل إصابة كافاليو

وعن إصابة كافاليو، قال:"نعتقد أنها في العضلة فوق الركبة، لقد كانت إصابة قوية للغاية أدت إلى عدم شعوره بالقدرة على اللعب على هذه القدم، أمر مؤلم للغاية".