انت الان تتابع خبر ميلان يهزم الإنتر في 'ديربي الغضب' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحرز المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدفين "للروسونيري" الأول والثالث في الدقيقتين (28 و60)، بينما تكفل زميله المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54.

في حين وقع على هدفي "النيراتزوري" كل من لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقتين (21 و67) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.



ورفع فريق ميلان رصيده إلى 11 نقطة، وتقدم إلى صدارة الدوري، بانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس حتى الآن، على سلم الترتيب.

