انت الان تتابع خبر نائب سابق يحدد محورين أمام العملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصيادي في حديث لبرنامج بالمختزل على شاشة الخليج 365، إن "الحلول موجودة لكن الأطراف السياسية ماذا تريد هل الحلول أم الفوضى؟"، مؤكداً أن "الشعارات لن تصل بنا إلى حل".

وأشار إلى أن هناك "محورين أمام العملية السياسية، وهما: اما الذهاب الى الفوضى خدمة لمصالح البعض او الاتجاه إلى الحلول عبر مجلس النواب الممثل لكل أطياف الشعب".

