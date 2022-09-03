قطع طريق 'مهم' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بإشراف مديرية المرور العامة وعلى رأسها مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي تم قطع وتحويل السير القادم من اعلى طريق محمد القاسم مجاور وزارة المالية باتجاه كراج النهضة لمسافة ٣٠٠ متر بسبب اعمال الصيانة لسبع جوينات بسبب صعود الحديد فيها وتكسرها".



وأشارت إلى أنه "ستنفذ العمل دائرة المشاريع في امانة بغداد"، داعية المواطنين إلى "اتخاذ الطرق البديلة".

