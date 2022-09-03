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توتنهام يهزم فولهام ويعادل رقمه التاريخي

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل هدفي توتنهام في مباراة اليوم إيميل إيمريك هويبيرج وهاري كين، بينما سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الضيوف الوحيد.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، يمتلك توتنهام 14 نقطة من ست مباريات في الممتاز هذا الموسم (4 انتصارات وتعادلين).


وأشارت الشبكة إلى أن هذا العدد من النقاط هو أعلى رصيد وصل له توتنهام تاريخيا، في مثل هذه المرحلة من الموسم، منذ موسم 2016-17.

جدير بالذكر، أن توتنهام نجح خلال هذا الموسم في احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، كأعلى ترتيب وصل له الفريق طوال تاريخه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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