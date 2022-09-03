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هزة أرضية تضرب سوق الشيوخ

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:54:25 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،9) درجة وتبعد (29) كم جنوب غرب قضاء سوق الشيوخ من محافظة ذي قار".

وأشارت إلى "الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعية إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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