انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب سوق الشيوخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:54:25 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،9) درجة وتبعد (29) كم جنوب غرب قضاء سوق الشيوخ من محافظة ذي قار".وأشارت إلى "الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعية إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".